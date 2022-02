La Juve batte il Sassuolo 2-1 e si qualifica per le semifinali di Coppa Italia (Di venerdì 11 febbraio 2022) AGI - La Juventus ringrazia Vlahovic e all'ultimo respiro si prende la qualificazione alle semifinali di Coppa Italia. Finisce 2-1 all'Allianz Stadium dopo una gara bellissima e giocata con grande carattere e qualità da parte del Sassuolo, a cui non basta il momentaneo pareggio di Traore dopo l'iniziale vantaggio di Dybala. Alla fine decide una giocata con annessa fortuna del serbo ex Fiorentina, che sfonda da sinistra e trova la deviazione decisiva di Tressoldi per battere un Pegolo fino a quel momento insuperabile. La squadra di Allegri ora se la vedrà contro la Fiorentina. Pronti via e i bianconeri passano subito avanti con Paulo Dybala, bravo ad infilare Pegolo con un mancino al volo dopo un tiro di Mckennie respinto dalla difesa. Neanche tre minuti sul ... Leggi su agi (Di venerdì 11 febbraio 2022) AGI - Lantus ringrazia Vlahovic e all'ultimo respiro si prende lazione alledi. Finisce 2-1 all'Allianz Stadium dopo una gara bellissima e giocata con grande carattere e qualità da parte del, a cui non basta il momentaneo pareggio di Traore dopo l'iniziale vantaggio di Dybala. Alla fine decide una giocata con annessa fortuna del serbo ex Fiorentina, che sfonda da sinistra e trova la deviazione decisiva di Tressoldi perre un Pegolo fino a quel momento insuperabile. La squadra di Allegri ora se la vedrà contro la Fiorentina. Pronti via e i bianconeri passano subito avanti con Paulo Dybala, bravo ad infilare Pegolo con un mancino al volo dopo un tiro di Mckennie respinto dalla difesa. Neanche tre minuti sul ...

