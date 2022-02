La Fiorentina in semifinale di Coppa Italia, battuta l'Atalanta 2-3 (Di giovedì 10 febbraio 2022) AGI - Colpaccio della Fiorentina in Coppa Italia al Gewiss Stadium contro l'Atalanta. Dopo aver espugnato il Maradona e fatto fuori il Napoli agli ottavi, la squadra di Vincenzo Italiano batte 3-2 all'ultimo respiro anche quella di Gasperini ai quarti, ringraziando Milenkovic al 93' dopo aver giocato gli ultimi dieci minuti in inferiorità numerica (rosso a Martinez Quarta). Non bastano Zappacosta e Boga ai nerazzurri, in mezzo anche la doppietta di Piatek, sempre più uomo di Coppa per la Viola, che vola in semifinale dove affronterà la vincente di Juve-Sassuolo. Appena sei minuti sul cronometro e arriva il primo episodio del match: Fabbri interrompe il gioco e viene richiamato dal Var per un contatto appena dentro l'area bergamasca tra De Roon e Nico Gonzalez. Il ... Leggi su agi (Di giovedì 10 febbraio 2022) AGI - Colpaccio dellainal Gewiss Stadium contro l'. Dopo aver espugnato il Maradona e fatto fuori il Napoli agli ottavi, la squadra di Vincenzono batte 3-2 all'ultimo respiro anche quella di Gasperini ai quarti, ringraziando Milenkovic al 93' dopo aver giocato gli ultimi dieci minuti in inferiorità numerica (rosso a Martinez Quarta). Non bastano Zappacosta e Boga ai nerazzurri, in mezzo anche la doppietta di Piatek, sempre più uomo diper la Viola, che vola indove affronterà la vincente di Juve-Sassuolo. Appena sei minuti sul cronometro e arriva il primo episodio del match: Fabbri interrompe il gioco e viene richiamato dal Var per un contatto appena dentro l'area bergamasca tra De Roon e Nico Gonzalez. Il ...

Advertising

SkySport : ATALANTA-FIORENTINA 2-3 Risultato finale ? ? rig. #Piatek (9') ? #Zappacosta (30') ? #Boga (56') ? #Piatek (71') ?… - acffiorentina : #AccaddeOggi nel 2001 ?? I Viola superano 2-0 il Milan nel ritorno della semifinale di Coppa Italia e vanno in final… - CB_Ignoranza : All’ultimo secondo la Fiorentina, in 10 uomini, batte l’Atalanta e vola in semifinale di Coppa Italia. Ma che part… - Carlo28C : Ora mi auguro una semifinale Fiorentina-Juventus con 2 gol di Vlahovic, sarebbe una bella figata! - AlvinBarbera : Può darsi che con un gran gol di #Tressoldi il Sassuolo voli in semifinale e raggiunga la Fiorentina. Certe volte i… -