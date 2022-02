La famiglia vuole solo donatori No Vax per il figlio Bologna, il Tribunale sospende la potestà genitoriale (Di giovedì 10 febbraio 2022) Il Tribunale per i minorenni di Bologna ha sospeso momentaneamente la potestà genitoriale ai parenti del bimbo del Modenese che per motivi religiosi vogliono che il sangue delle trasfusioni necessarie a un delicato intervento chirurgico, per curarlo da una cardiopatia, venga prelevato da non vaccinati contro Covid-19. Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di giovedì 10 febbraio 2022) Ilper i minorenni diha sospeso momentaneamente laai parenti del bimbo del Modenese che per motivi religiosi vogliono che il sangue delle trasfusioni necessarie a un delicato intervento chirurgico, per curarlo da una cardiopatia, venga prelevato da non vaccinati contro Covid-19. Segui su affaritaliani.it

Advertising

Agenzia_Ansa : Famiglia vuole sangue no vax, sospesa la potestà genitoriale #ANSA - repubblica : Famiglia vuole solo sangue No Vax per il figlio da operare, sospesa la potestà genitoriale - Agenzia_Ansa : La famiglia voleva solo sangue no vax per l'operazione al cuore di un bimbo piccolo, ma è stato accolto il ricorso… - voceditalia : Famiglia vuole sangue no vax, sospesa potestà genitoriale - luomochefuma55 : RT @Agenzia_Ansa: Famiglia vuole sangue no vax, sospesa la potestà genitoriale #ANSA -