"La cultura serve per aiutare e non per umiliare". Spopola il discorso della maestra agli alunni [VIDEO] (Di giovedì 10 febbraio 2022) Spopola sui social il discorso alla classe di una maestra. L'insegnante si rivolge agli alunni e parla di un episodio accaduto fuori dal proprio ambito lavorativo.

metruvatstrunz : RT @scimonelli: @metruvatstrunz La cultura serve per aiutare e non per fare cadere ... Non per umiliare... Un grande insegnamento... Bravis… - luporoma78 : @Matteo21055203 @Alberto57591611 @AlessandroV1953 @barbarab1974 Ti aiuto, cerca: profilassi antibiotica e fatti un… - ilGiunco : Il #Pd sostiene #Grosseto Capitale della #cultura: «Serve promozione e visibilità da parte della #Regione» -… - startzai : RT @franciungaro: #Innovazione #digitale in azienda: serve un’anima #giovane per vederne le #potenzialità Nelle nostre aziende c’è una “#m… - macampoansa : 'La cultura ci serve per aiutare, non per umiliare'. Diciamolo forte anche noi. Ps: orgoglio siciliano, ma quella è… -