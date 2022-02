La Commissione europea scommette sul rientro dell' inflazione

Leggi su ilfoglio

(Di giovedì 10 febbraio 2022) Bruxelles. L'economiaa zona euro continuerà a crescere in modo robusto quest'anno, con un più 4,0 per cento di pil, secondo le previsioni economiche d'inverno pubblicate dalla. Anche se le stime sono leggermente inferiori a quelleo scorso novembre – 0,3 punti di crescita in meno per la zona euro – la ripresa continua. Tuttavia, per una volta l'indicatore che conta di più non è quello del pil. A pesare maggiormente nel dibattito sulle prospettive per l'Europa, questa volta è la previsione sull'. L'andamento dei prezzi per i prossimi due anni è destinato a influenzare il dibattito dentro la Banca centralesulle prossime scelte di politica monetaria. La pressione dentro il consiglio dei governatori per chiudere i rubinetti degli stimoli e ...