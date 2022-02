La circolare del Ministero dell’Istruzione che equipara le vittime della Shoah a quelle delle Foibe (Di giovedì 10 febbraio 2022) “Il Giorno del ricordo e la conoscenza di quanto accaduto possono aiutare a comprendere che, in quel caso, la “categoria” umana che si voleva piegare e culturalmente nullificare era quella italiana. Poco tempo prima era accaduto, su scala europea, alla “categoria” degli ebrei”. Questo passaggio di una circolare inviata ai dirigenti scolastici e firmata dal capo dipartimento del Ministero dell’Istruzione, Stefano Versari, ha fatto molto discutere e generato sollevamenti popolari e politici: di fatto, vengono paragonate le vittime delle Foibe a quelle dello sterminio antisemita messo in atto nel corso della Seconda Guerra Mondiale. Il testo della circolare Subito è arrivata la richiesta di chiarimenti da parte del ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 10 febbraio 2022) “Il Giorno del ricordo e la conoscenza di quanto accaduto possono aiutare a comprendere che, in quel caso, la “categoria” umana che si voleva piegare e culturalmente nullificare era quella italiana. Poco tempo prima era accaduto, su scala europea, alla “categoria” degli ebrei”. Questo passaggio di unainviata ai dirigenti scolastici e firmata dal capo dipartimento del, Stefano Versari, ha fatto molto discutere e generato sollevamenti popolari e politici: di fatto, vengono paragonate ledello sterminio antisemita messo in atto nel corsoSeconda Guerra Mondiale. Il testoSubito è arrivata la richiesta di chiarimenti da parte del ...

Advertising

captblicero : La 'Giornata del ricordo' delle #foibe di questo 2022, in breve: mentre una circolare del Miur paragona gli 'italia… - fattoquotidiano : Foibe, la circolare del fedelissimo di Bianchi: “Italiani categoria da nullificare come gli ebrei”. Anpi: “Aberrant… - repubblica : Foibe, la circolare shock del Ministero dell'Istruzione: 'Gli italiani come gli ebrei'. Insorge l'Anpi: 'Paragone i… - giord97 : RT @lucianocapone: Prima pagina della Verità quando il Tar Lazio annulla la circolare sulle cure domiciliari Covid del ministero della Salu… - MenoLusso : RT @lucianocapone: Prima pagina della Verità quando il Tar Lazio annulla la circolare sulle cure domiciliari Covid del ministero della Salu… -