Advertising

globalistIT : Tra le sue vittime molti italiani #perù - monica_vanpelt : @Albertine2412 @marcolillo La Cassazione non può giudicare nel merito ma solo sulla legittimità, quindi al massimo gli conferma la sanzione. - coele7 : RT @Franz38748778: @zona_bianca @LiziaRonzulli lei fa parte di un Partito che finanzia la mafia e i furbetti con il reddito di cittadinaz… - Franz38748778 : @zona_bianca @LiziaRonzulli lei fa parte di un Partito che finanzia la mafia e i furbetti con il reddito di citta… - Fernand19504126 : RT @virginiaraggi: Il clan Spada è mafia. Lo conferma una sentenza della Cassazione. Sempre al fianco dei cittadini onesti nella lotta alla… -

Ultime Notizie dalla rete : Cassazione conferma

Metropolis

A parlare è Ettore Rosato, presidente di Italia Viva e vice - presidente della Camera che... Dopo le bocciature dei provvedimenti assunti contro la famiglia Renzi dalla Corte di, ...L'ex dittatore sarà condannato al carcere a vita. Laha confermato la sentenza di condanna all'ergastolo per l'ex dittatore peruviano Francisco Morales Bermudez, che a ottobre ha compiuto cento anni. E' accusato della scomparsa di diversi ...La Cassazione conferma la condanna: ergastolo all'ex dittatore peruviano Francisco Morales Bermudez E' accusato della scomparsa di diversi italiani perpetrata attraverso il Piano Condor, il sistema di ...A distanza di due anni dalla sentenza in appello, la Corte di Cassazione ha ritenuto inammissibile il ricorso degli imputati. La Corte d’Appello nel 2020 aveva confermato: il parcheggio in via Rota ...