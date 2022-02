La Casertana | ufficiale l’arrivo dalla Cavese il centrocampista Tanasii Kosovan

(Di giovedì 10 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoLaFC comunica di aver prelevatoil calciatoreucraino classe 1995, grazie alla sua propensione offensiva anche il ruolo di esterno d’attacco. Nella stagione in corso ha collezionato 13 presenze e 2 reti con la maglia dei metelliani. Cresciuto nel settore giovanile del Vicenza,inizia la carriera con la Lupa Castelli con cui disputa i campionati di D e C. Gela ed Igea Virtus le altre tappe, prima della definitiva consacrazione con la maglia del Picerno. 10 reti in 32 presenze nella stagione che ha visto i lucani centrare la promozione in C, confermandosi anche tra i professionisti con 3 reti in 30 apparizioni. La scorsa stagione si è diviso tra Lucchese e, nuovamente Picerno, ...

Bari :la risoluzione di contratto per Davide Di Gennaro, preso Misuraca dal Pordenone. ...alla Reggiana e Curiale alla Vibonese Monopoli ha preso Francesco Pambianchi dalla. ...Francesco Pambianchi (che lascia la). ORE 19.33 - Altra ufficialità per il Messina : ingaggiato il centrocampista classe 1988 Giuseppe Statella (ex Cosenza e Catanzaro). Torna in ...Rinforzo in attacco per la Casertana, che ingaggia la punta, classe 1992, Augusto Diaz. L’attaccante è stato prelevato dalla Cavese, club con il quale ha realizzato 6 reti in 19 gare del Girone I di ...Augusto Diaz lascia ufficialmente la Cavese. Il centravanti argentino ... L'argentino approderà quasi certamente alla Casertana, al termine di una trattativa molto rapida. Il nuovo tecnico dei ...