La Camera rinvia l’esame sul fine vita e il referendum incombe Il Papa | “Non c’è diritto a morire”

Leggi su luce.lanazione

(Di giovedì 10 febbraio 2022) Un altro giro a vuoto: slitta alla prossima settimana, alladella proposta di legge sul. La discussione era stata calendarizzata a mercoledì 9 febbraio a Montecitorio. Ma nemmeno il tempo di sedersi, per i deputati, che l’Assemblea ha accettato la proposta di rinvio avanzata da Nicola Provenza, del M5S. Contro il rimando hanno votato solo i deputati di Fratelli d’Italia e di Alternativa. Poche ore primaFrancesco, durante l’udienza generale, ha ribadito la sua contrarietà, e quella della Chiesa Cattolica, a qualsiasi forma di aiuto al suicidio, promuovendo comunque le cure palliative per i malati terminali: “Dobbiamo accompagnare alla morte, ma non provocare la morte o aiutare qualsiasi forma di suicidio”, ha detto Bergoglio. L’anniversario Beppino Englaro, papà di ...