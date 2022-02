La Bundesliga pensa seriamente ai playoff | la Dfl | «decisione di ampia portata | ci vuole dialogo intenso coi club»

(Di giovedì 10 febbraio 2022) Dopo le parole dello scorso weekend al quotidiano Bild di Donata Hopfen, il nuovo presidente della Dfl, il progettoper rendere più attrattiva lapotrebbe accelerare già nelle prossime settimane. È quanto riporta la nota rivista Kicker. Hopfen aveva dichiarato che il campionato sarebbe diventato sicuramente più attraente con più concorrenza al vertice. Non ci sono vacche sacre per me. Se ici aiutano, allora parleremo di. Nelle ultime ore sono intervenuti sulla questione diversi dirigenti deitedeschi. E ha fatto rumore la parziale adesione del Ceo del Bayern Oliver Kahn, che ha definito “eccitante” l’idea di decidere la vincitrice del campionato tramite i. Il Bayern ha vinto 10 degli ultimi 12 titoli, quella dei bavaresi è un opinione ...

La Serie A si trova di fronte a un dibattito da qualche mese, quello dei playoff. La Bundesliga tedesca intanto, come scrive Kicker, ci sta pensando seriamente. E avrebbe addirittura l'appoggio del ...