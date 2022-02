La Bella e la Bestia: la realizzazione della serie prequel, per ora, è cancellata (Di venerdì 11 febbraio 2022) Le riprese della serie prequel del film La Bella e la Bestia con star Josh Gad e Luke Evans, almeno per ora, sono state cancellate. La serie ideata come prequel della storia raccontata nel film live-action La Bella e la Bestia non verrà realizzata, almeno per ora. La decisione mette quindi in pausa la produzione degli otto episodi che avrebbe dovuto entrare nel vivo con il via alle riprese nell'estate 2022 nel Regno Unito. Il sito Deadline sostiene che lo stop al progetto legato al campione di incassi La Bella e la Bestia sia avvenuto per motivi creativi. Gli script e le canzoni originali non stavano andando nella direzione sperata e le tempistiche non stavano venendo rispettate, ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 11 febbraio 2022) Le ripresedel film Lae lacon star Josh Gad e Luke Evans, almeno per ora, sono state cancellate. Laideata comestoria raccontata nel film live-action Lae lanon verrà realizzata, almeno per ora. La decisione mette quindi in pausa la produzione degli otto episodi che avrebbe dovuto entrare nel vivo con il via alle riprese nell'estate 2022 nel Regno Unito. Il sito Deadline sostiene che lo stop al progetto legato al campione di incassi Lae lasia avvenuto per motivi creativi. Gli script e le canzoni originali non stavano andando nella direzione sperata e le tempistiche non stavano venendo rispettate, ...

