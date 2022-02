Koulibaly torna a Napoli, le prime parole: “Sono qua, non parto via. Ringrazio tutti!” (VIDEO) (Di giovedì 10 febbraio 2022) È rientrato finalmente a Napoli Kalidou Koulibaly dopo aver condotto il suo Senegal alla vittoria della Coppa d’Africa. Ad attenderlo all’aeroporto di Capodichino numerosi tifosi, del Napoli e del Senegal. FOTO: Getty Images, Koulibaly Il difensore azzurro ha prontamente rilasciato alcune dichiarazioni, raccolte dalla nostra redazione. Di seguito le sue parole. “Ora Sono qua: non parto, non vado via, Sono tornato a Napoli. Ringrazio tutti: ho visto tutti i VIDEO e tutte le cose che avete fatto quando non c’ero io. Sono orgoglioso di essere qua, di essere con voi. È stato molto bello in Senegal e so che è stato molto bello anche qui a ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 10 febbraio 2022) È rientrato finalmente aKalidoudopo aver condotto il suo Senegal alla vittoria della Coppa d’Africa. Ad attenderlo all’aeroporto di Capodichino numerosi tifosi, dele del Senegal. FOTO: Getty Images,Il difensore azzurro ha prontamente rilasciato alcune dichiarazioni, raccolte dalla nostra redazione. Di seguito le sue. “Oraqua: non, non vado via,to atutti: ho visto tutti ie tutte le cose che avete fatto quando non c’ero io.orgoglioso di essere qua, di essere con voi. È stato molto bello in Senegal e so che è stato molto bello anche qui a ...

