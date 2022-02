Koulibaly rientrato a Napoli | sarà titolare contro l’Inter? Le ultime

Advertising

tuttonapoli : Gazzetta - Koulibaly rientrato in Italia ieri sera: oggi si allena, il piano per l'Inter - MarekNapoli : RT @napolimagazine: GAZZETTA - Anguissa è rientrato a Napoli, giovedì l'arrivo di Koulibaly, ecco le ultime - susydigennaro : RT @napolimagazine: GAZZETTA - Anguissa è rientrato a Napoli, giovedì l'arrivo di Koulibaly, ecco le ultime - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: GAZZETTA - Anguissa è rientrato a Napoli, giovedì l'arrivo di Koulibaly, ecco le ultime - petrazzuolo : RT @napolimagazine: GAZZETTA - Anguissa è rientrato a Napoli, giovedì l'arrivo di Koulibaly, ecco le ultime -

Ultime Notizie dalla rete : Koulibaly rientrato

Le due ipotesi sul recupero Il messicano èin città nella giornata odierna e nelle ... Napoli,'capitan futuro' ma prima serve il rinnovoIl messicano ècon la lussazione alla spalla destra, rimediata in nazionale. Nei prossimi ... Nel frattempo, è tutto pronto per il rientro in gruppo di Frank Anguissa e Kalidou. Il ...Kalidou Koulibaly fa rientro oggi in Italia, il difensore senegalese vuole giocare titolare Napoli-Inter: sfida scudetto in programma sabato al Maradona. Per Luciano Spalletti è un’ottima notizia il ...Eccezion fattta per Kalidou Koulibaly. Lui e Frank Anguissa saranno di nuovo a disposizione, ma solo il Comandante dovrebbe far parte della formazione titolare. L'allenatore azzurro ovviamente ...