Koulibaly il grande ritorno: vuole giocare Napoli-Inter, c’è un ostacolo (Di giovedì 10 febbraio 2022) Kalidou Koulibaly fa rientro oggi in Italia, il difensore senegalese vuole giocare titolare Napoli-Inter: sfida scudetto in programma sabato al Maradona. Per Luciano Spalletti è un’ottima notizia il rientro del difensore, che farà il suo ingresso al Konami Center di Castel Volturno, insieme ad un altro grande assente: Frank Anguissa. I due giocatori hanno vissuto da protagonist tutta la fase della Coppa d’Africa, ma ora sono pronti per rientrare a disposizione del Napoli. La loro presenza in campo per la sfida con l’Inter, per ora è una incognita. Ma Spalletti ha almeno quattro ballottaggi per Napoli-Inter, anche se quello di Koulibaly-Juan Jesus in difesa sembra essere quello più ostico da ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 10 febbraio 2022) Kalidoufa rientro oggi in Italia, il difensore senegalesetitolare: sfida scudetto in programma sabato al Maradona. Per Luciano Spalletti è un’ottima notizia il rientro del difensore, che farà il suo ingresso al Konami Center di Castel Volturno, insieme ad un altroassente: Frank Anguissa. I due giocatori hanno vissuto da protagonist tutta la fase della Coppa d’Africa, ma ora sono pronti per rientrare a disposizione del. La loro presenza in campo per la sfida con l’, per ora è una incognita. Ma Spalletti ha almeno quattro ballottaggi per, anche se quello di-Juan Jesus in difesa sembra essere quello più ostico da ...

