(Di giovedì 10 febbraio 2022) E viva viva o Senegal … pic.twitter.com/ZThVSIvl1B — Carlo Alvino (@Carloalvino) February 10, 2022in mattinata a. Il forte difensore senegalese, reduce dalla vittoria della Coppa d’Africa che ha alzato da capitano, ha quindi definitivamente fatto rientro alla base. Oggi pomeriggio si unirà ai suoi compagni agli ordini di Luciano Spalletti, con l’obiettivo di tornare in campo già sabato nella sfida all’Inter. Il tecnico delaveva dichiarato che avere a disposizione un leader come Kalidou, anche semplicemente nello spogliatoio, fa tutta la differenza del mondo. Ad attenderlo all’aeroporto dic’erano diversi, che gli hanno dedicato cori e balli. Il volo è...

Advertising

napolista : #Koulibaly è atterrato a #Napoli, i tifosi senegalesi lo aspettano a Capodichino (VIDEO) I video li pubblica su Tw… - sscalcionapoli1 : Koulibaly è tornato a Napoli! Volo atterrato, i senegalesi lo accolgono a Capodichino - FernandoCembalo : RT @MGuardasole: ?? Il volo di #Koulibaly è appena atterrato a #Napoli: tifosi del #Senegal ad attenderlo all’uscita! ?? @Carloalvino https:… - NincoNanco07 : RT @SimoneGuadagnoo: Il volo di #Koulibaly è appena atterrato a #Napoli: tanti tifosi del #Senegal ad attenderlo all’uscita! https://t.co… - Antsan96 : RT @MGuardasole: ?? Il volo di #Koulibaly è appena atterrato a #Napoli: tifosi del #Senegal ad attenderlo all’uscita! ?? @Carloalvino https:… -

Ultime Notizie dalla rete : Koulibaly atterrato

a Napoli Ad annunciare il ritorno del senegalese è stato il giornalista Carlo Alvino con uno scatto su Twitter : In allegato anche il video del collega Marco Giordano che ha ......, Anguissa e Ounas , e che l'arma resta 'andare in campo con la felicità di chi ha voglia ... Al 93' Mertensda Ebuhei in modo killer: Mariani al Var ed è rosso per il veneziano. Le ...Koulibaly è atterrato in mattinata a Napoli. Il forte difensore senegalese, reduce dalla vittoria della Coppa d’Africa che ha alzato da capitano, ha quindi definitivamente fatto rientro alla base.Dopo una cinquantina di giorni, Kalidou Koulibaly è tornato a Napoli. Da campione d'Africa, dopo aver sollevato il trofeo continentale più importante, il difensore è atterrato a Capodichino alle 11:27 ...