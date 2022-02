Keita: «Vincere Coppa d’Africa emozione unica. Tengo al Cagliari» (Di giovedì 10 febbraio 2022) . Le dichiarazioni dell’attaccante senegalese L’attaccante del Cagliari e della nazionale senegalese, fresca vincitrice della Coppa d’Africa, Keita Baldè ha così parlato ai microfoni della società rossoblù: Vincere LA Coppa d’Africa – «È un’emozione unica, che non ho mai vissuto al giorno d’oggi, è una cosa enorme non è soltanto il Vincere è il mese quasi un mese e mezzo che siamo stati assieme, giorno per giorno, un viaggio veramente unico». SGUARDO AL Cagliari – «Ho sempre avuto un occhio al mio Cagliari, la mia squadra, a cui Tengo tantissimo, e sono venuto carichissimo. Sono pieno di energie rinnovate grazie anche a questo titolo. Adesso bisogna lavorare ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 10 febbraio 2022) . Le dichiarazioni dell’attaccante senegalese L’attaccante dele della nazionale senegalese, fresca vincitrice dellaBaldè ha così parlato ai microfoni della società rossoblù:LA– «È un’, che non ho mai vissuto al giorno d’oggi, è una cosa enorme non è soltanto ilè il mese quasi un mese e mezzo che siamo stati assieme, giorno per giorno, un viaggio veramente unico». SGUARDO AL– «Ho sempre avuto un occhio al mio, la mia squadra, a cuitantissimo, e sono venuto carichissimo. Sono pieno di energie rinnovate grazie anche a questo titolo. Adesso bisogna lavorare ...

Advertising

ACMILAN78540878 : @EACAGLIARI Complimenti a Cagliari ed Empoli per una meravigliosa partita, e quindi un meraviglioso pomeriggio. Ps… - CentotrentunoC : #CoppaDAfrica ? #TotalEnergiesAFCON Spedizione fortunata per #KeitaBaldé che diventa il secondo calciatore della… - Sa_Bruxa : Non ci credo che Mazzarri ha fatto vincere una squadra senza Joao, Pavo, Nandez, Keita e Rog, con Dalbert seconda p… -