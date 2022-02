Katia Ricciarelli, colpo di testa: dopo il tuffo accade l’impensabile (Di giovedì 10 febbraio 2022) Katia Ricciarelli scatenata al Gf Vip, il bagno in piscina nel corso della notte ha un risvolto davvero inaspettato. La diretta infatti cattura qualcosa che nessuno si poteva immaginare. Si fanno sempre più insistenti le voci che vorrebbero la cantante lirica prossima al ritiro dal gioco, evento che in effetti in diverse occasioni anche la diretta interessata ha annunciato ai suoi compagni. foto InstagramMa nel frattempo di capire se questa ipotesi si confermerà vera oppure no, proprio nelle scorse ore all’interno della casa più spiata d’Italia è successo qualcosa che nessuno si sarebbe mai aspettato e che riguarda proprio lei. Il tutto è infatti partito da un tuffo in piscina avvenuto nel cuore della notte che ha davvero fatto scatenare la vippona che si è trovata a divertirsi proprio con la rivale di quella che ... Leggi su chenews (Di giovedì 10 febbraio 2022)scatenata al Gf Vip, il bagno in piscina nel corso della notte ha un risvolto davvero inaspettato. La diretta infatti cattura qualcosa che nessuno si poteva immaginare. Si fanno sempre più insistenti le voci che vorrebbero la cantante lirica prossima al ritiro dal gioco, evento che in effetti in diverse occasioni anche la diretta interessata ha annunciato ai suoi compagni. foto InstagramMa nel frattempo di capire se questa ipotesi si confermerà vera oppure no, proprio nelle scorse ore all’interno della casa più spiata d’Italia è successo qualcosa che nessuno si sarebbe mai aspettato e che riguarda proprio lei. Il tutto è infatti partito da unin piscina avvenuto nel cuore della notte che ha davvero fatto scatenare la vippona che si è trovata a divertirsi proprio con la rivale di quella che ...

Advertising

DonnaGlamour : Katia Ricciarelli lascia il Grande Fratello Vip? - PasqualeMarro : #KatiaRicciarelli una furia: “ha preparato le valigie perché…” - lilly_097 : Katia on fire?????? #Nathaly instilla odio #Miriana #Nathaly e #Manila sono tre vipere. Dovrebbero stare come nella… - Cristia44732265 : Miriana passa dietro Katia in bagno e Katia sussurra “PUSSA VIA” Che donna piccola questa ricciarelli! #jeru #GFvip… - iolanda_pitti : RT @gretamonse8: @GrandeFratello Vorrei chiedere a vuoi @GFVIP_Official perché mettete sempre pubblicità con parlano male KATIA E SOLEIL DI… -