Juventus Sassuolo LIVE: sintesi, tabellino, moviola e cronaca del match (Di giovedì 10 febbraio 2022) Allo stadio Allianz, il match valido per i quarti di Coppa Italia 2021/2022 tra Juventus e Sassuolo: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo stadio Allianz, Juventus e Sassuolo si affrontano nel match valido per i quarti di finale della Coppa Italia 2021-2022. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA sintesi Juventus Sassuolo 0-0 moviola Fischio d’inizio ore 21 Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE Juventus Sassuolo 0-0: risultato e tabellino In attesa delle formazioni ufficiali CLICCA QUI PER IL TABELLONE COPPA ITALIA L'articolo proviene da Calcio ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 10 febbraio 2022) Allo stadio Allianz, ilvalido per i quarti di Coppa Italia 2021/2022 tra, risultato,Allo stadio Allianz,si affrontano nelvalido per i quarti di finale della Coppa Italia 2021-2022. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA0-0Fischio d’inizio ore 21 Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE0-0: risultato eIn attesa delle formazioni ufficiali CLICCA QUI PER IL TABELLONE COPPA ITALIA L'articolo proviene da Calcio ...

Advertising

juventusfc : Inizia adesso la conferenza stampa di Mister Allegri! LIVE ?? @JuventusTv - juventusfc : Finisce con questa risposta la conferenza stampa di Allegri. A breve il report sul nostro sito, il video è qui:… - forumJuventus : Coppa Italia formazioni #JuveSassuolo ore 21 GdS: 'Bonucci guiderà la difesa, conferma per Arthur e in avanti spazi… - Salvato95551627 : RT @Gazzetta_it: Raspadori in casa Juventus, stasera allo Stadium da osservato speciale #JuveSassuolo - gvesvs : Juventus 1-3 Sassuolo -