Juventus | rinnovo Dybala; l’agente in Italia e attende una chiamata dai bianconeri

(Di giovedì 10 febbraio 2022) La trattativa tra laper ilè pronta a ripartire.della Joya è inLa Gazzetta dello Sport fa il punto suldi Paulodell’argentino, Jorge Antun, si trova in Patria e, al momento,unada parte della Juve per volare ina trattare.che dovrebbe arrivare entro i prossimi dieci giorni, data entro la quale sono attese novità importanti in merito al prolungamento. Il numero 10 avrebbe appreso dai giornali dell’intenzione deidi cambiare la sua offerta e, quindi, si prenderà del tempo per decidere se accettare o meno la nuova proposta sul tavolo. I club a lui ...

Non è da escludere, inoltre, che Raspadori possa approdare a Torino anche con ildi Dybala: ... Insomma, questa sera saranno avversari, ma nella prossima stagione Raspadori e la...Calciomercato, riparte ildi Dybala - Vlahovic decisivo Dusan Vlahovic e Paulo Dybala © LaPresseCome vi abbiamo rivelato su Calciomercato.it nelle settimane scorse, la volontà di ...La trattativa tra la Juventus e Dybala per il rinnovo è pronta a ripartire. L’agente della Joya è in Italia La Gazzetta dello Sport fa il punto sul rinnovo di Paulo Dybala. L’agente dell’argentino, ...In casa Juventus si è iniziato a parlare del rinnovo di Federico Bernardeschi. Il centrocampista ha il contratto in scadenza nel prossimo giugno e le parti sembrano intenzionate a proseguire insieme.