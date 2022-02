Juventus, depositata in Procura violazione quarantena Vlahovic: sanzione va da ammenda a arresto (Di giovedì 10 febbraio 2022) Secondo quanto apprende l’Ansa, sarebbe stata depositata nella giornata di ieri negli uffici della Procura di Firenze la segnalazione dell’Asl Toscana Centro nei confronti di Dusan Vlahovic, accusato di aver violato la quarantena e di aver viaggiato verso Torino ancora positivo al Covid. In particolare, al giocatore viene contestata la violazione della legge 33 del 2020 per l’emergenza coronavirus, punibile con l’arresto da 3 a 18 mesi e con l’ammenda da 500 a 5.000 euro. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 10 febbraio 2022) Secondo quanto apprende l’Ansa, sarebbe statanella giornata di ieri negli uffici delladi Firenze la segnalazione dell’Asl Toscana Centro nei confronti di Dusan, accusato di aver violato lae di aver viaggiato verso Torino ancora positivo al Covid. In particolare, al giocatore viene contestata ladella legge 33 del 2020 per l’emergenza coronavirus, punibile con l’da 3 a 18 mesi e con l’da 500 a 5.000 euro. SportFace.

Advertising

Arianna_82_ : RT @sportface2016: #Juventus, depositata in Procura la segnalazione sulla violazione della quarantena di #Vlahovic: la sanzione prevede fin… - PasqualeCacace5 : RT @sportface2016: #Juventus, depositata in Procura la segnalazione sulla violazione della quarantena di #Vlahovic: la sanzione prevede fin… - sportface2016 : #Juventus, depositata in Procura la segnalazione sulla violazione della quarantena di #Vlahovic: la sanzione preved… -