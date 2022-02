Juve, Vlahovic torna a Firenze da ex: che accoglienza dei tifosi viola (Di giovedì 10 febbraio 2022) Dusan Vlahovic torna a Firenze da ex, in anticipo rispetto al previsto. L'appuntamento era già in programma domenica 22 maggio, quando... Leggi su calciomercato (Di giovedì 10 febbraio 2022) Dusanda ex, in anticipo rispetto al previsto. L'appuntamento era già in programma domenica 22 maggio, quando...

Advertising

forumJuventus : GdS: 'Dybala e la Juve, riparte il dialogo. Il club pronto a riprendere la trattativa: c’è aria di novità in 10 gio… - Gazzetta_it : Famiglia, bistecche e fantacalcio: Vlahovic il 'normal one' della Juve - SkySport : Vlahovic, l'attaccante della Juve segnalato per la violazione dell'isolamento Covid #SkySport #Vlahovic #Covid… - hereticmorozova : ora che è della juve gli interisti hanno da ridire pure su vlahovic porcodio che tifoseria imbarazzante shdksjsj - dade1173 : RT @44gattdernesto: Al contrario del primo tempo, Allegri azzecca il modulo ed i cambi. Sassuolo meno in palla e quasi sempre alle corde, J… -