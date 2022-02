Juve Fiorentina semifinale Coppa Italia | le date della doppia sfida

(Di venerdì 11 febbraio 2022) La seconda2021-2022 sarà dunque la suggestiva: ecco leSarà dunquela seconda, dopo il derby Inter-Milan che si è materializzato nei giorni scorsi. Vlahovic andrà subito incontro al proprio passato il prossimo 2 marzo quando lad’andata si giocherà al Franchi. Il ritorno è invece fissato a Torino per il 20 aprile, sempre con la possibilità di eventuali spostamenti per esigenze televisive. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Ora laè attesa in semifinale dalla, e Vlahovic dovrà tornare a giocare al Franchi per una partita di andata che si preannuncia incandescente.22.57 Coppa Italia, Juventus - Sassuolo 2 - 1 Lava in semifinale contro la, Sassuolo ko ai quarti. Tiro di McKennie, la deviazione serve a Dybala il tiro del vantaggio al 3'. Larallenta troppo. Perin è bravo su Berardi e ...Dusan Vlahovic, protagonista di questo quarto di finale, ha parlato ai microfoni Mediaset, affrontando anche l'argomento Fiorentina, contro la quale giocherà la semifinale subito a Firenze: "Sembro ...Dusan Vlahovic, attaccante della Juve, ha parlato ai microfoni di Mediaset dopo la ... Se temo l'accoglienza dei tifosi della Fiorentina in semifinale? Io penso solo a vincere la partita, le altre ...