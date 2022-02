(Di giovedì 10 febbraio 2022)è quel centrocampista che Allegri voleva per poter fare affidamento sulla sua fisicità. Non è un regista, nonostante abbia visione di gioco: l'arrivo dello svizzero risolve un'esigenza tecnica ...

Advertising

Gazzetta_it : I grandi ex: “Scudetto? Mai dire mai, la Juve ha nel dna imprese così' - juventusfc : Il sogno di Zak ???? @Deniszakaria8 si è presentato così ?? Il recap della conferenza ?? - nyepez : RT @Gazzetta_it: Juve, così Zakaria cambia le gerarchie del centrocampo - Yuro_23 : RT @Gazzetta_it: Juve, così Zakaria cambia le gerarchie del centrocampo - sportli26181512 : Juve, così Zakaria cambia le gerarchie del centrocampo: Juve, così Zakaria cambia le gerarchie del centrocampo In a… -

Ultime Notizie dalla rete : Juve così

Juventus News 24

Non è un regista, nonostante abbia visione di gioco: l'arrivo dello svizzero risolve un'esigenza tecnica ma non tutti i problemi del centrocampo della, insomma. L'ex Borussia Monchengladbach ...Calciomercato Juventus, un doppio addio clamoroso per arrivare a Zaniolo. Le indiscrezioni portano a questa soluzione per il fantasista della Roma Senza poche discussioni, perché questo è davvero ...