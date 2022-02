Jurassic World: Il Dominio, il trailer italiano dell'atteso capitolo finale della trilogia (Di giovedì 10 febbraio 2022) Il 9 giugno arriverà nei cinema Jurassic World: Il Dominio, ecco il trailer italiano dell'ultimo capitolo della trilogia giurassica diretto da Colin Trevorrow. Jurassic World: Il Dominio arriverà nei cinema italiani il 9 giugno e il trailer italiano regala le prime spettacolari sequenze dell'ultimo capitolo della trilogia diretta da Colin Tevorrow. Nel video si vedono i dinosauri che si muovono ormai in varie parti del mondo, avendo così creato un disastro ecologico che porta al coinvolgimento dei protagonisti di Jurassic Park. Tra spettacolari paesaggi, momenti di ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 10 febbraio 2022) Il 9 giugno arriverà nei cinema: Il, ecco il'ultimogiurassica diretto da Colin Trevorrow.: Ilarriverà nei cinema italiani il 9 giugno e ilregala le prime spettacolari sequenze'ultimodiretta da Colin Tevorrow. Nel video si vedono i dinosauri che si muovono ormai in varie parti del mondo, avendo così creato un disastro ecologico che porta al coinvolgimento dei protagonisti diPark. Tra spettacolari paesaggi, momenti di ...

