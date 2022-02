Judo, primo raduno collegiale post-olimpico per 80 azzurri in tre sedi diverse. Europei nel mirino (Di giovedì 10 febbraio 2022) In attesa dei prossimi appuntamenti agonistici internazionali di Judo, è in corso di svolgimento in questi giorni il primo raduno collegiale diffuso post-Tokyo 2021 della Fijlkam, distribuito su tre sedi diverse per ridurre i rischi di eventuali focolai di positività al Covid. Cominciato lunedì 7 febbraio, questo blocco di allenamenti si esaurirà lunedì 14 febbraio. Convocati complessivamente 80 atleti, inclusi i grandi nomi del Judo azzurro, con 31 a Roma, 29 a Napoli e 20 a Torino. “Ci sono tanti atleti di livello sul tatami e si respira un’aria di positività e voglia di fare, questi gli elementi salienti dei primi allenamenti che si sono svolti nel ritiro collegiale in corso di svolgimento a Torino – dichiara Pierangelo Toniolo, ... Leggi su oasport (Di giovedì 10 febbraio 2022) In attesa dei prossimi appuntamenti agonistici internazionali di, è in corso di svolgimento in questi giorni ildiffuso-Tokyo 2021 della Fijlkam, distribuito su treper ridurre i rischi di eventuali focolai di positività al Covid. Cominciato lunedì 7 febbraio, questo blocco di allenamenti si esaurirà lunedì 14 febbraio. Convocati complessivamente 80 atleti, inclusi i grandi nomi delazzurro, con 31 a Roma, 29 a Napoli e 20 a Torino. “Ci sono tanti atleti di livello sul tatami e si respira un’aria di positività e voglia di fare, questi gli elementi salienti dei primi allenamenti che si sono svolti nel ritiroin corso di svolgimento a Torino – dichiara Pierangelo Toniolo, ...

