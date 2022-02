Jolie piange per i bambini terrorizzati dalla violenza domestica

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Jolie piange

askanews

L'attrice Angelinaha chiesto in lacrime al Congresso americano di adottare in maniera urgente una nuova legge contro le violenze sulle donne, una piaga che si è 'normalizzata nel nostro paese', ha denunciato la ..."Guardi come pulsa, lo guardi? è la perfezione? pare il cuore buono di un santo? C'est tres!". Io lo vedo di profilo che, seduto dietro, e mi fa una pena incredibile. Intanto i due ...Roma, 10 feb. (askanews) - L'attrice Angelina Jolie ha chiesto in lacrime al Congresso americano di adottare in maniera urgente una nuova legge contro le violenze sulle donne, una piaga che si è ...Roma, 10 feb. (askanews) – L’attrice Angelina Jolie ha chiesto in lacrime al Congresso americano di adottare in maniera urgente una nuova legge contro le violenze sulle donne, una piaga che si è ...