"Johnson? È come Trump, inaffidabile": l'attacco di John Major

Mentre la ministra degli Esteri britannica, Liz Truss, volava a Mosca per un'iniziativa diplomatica sulla crisi ucraina senza successo, e il premier Boris Johnson in persona annunciava la fine delle ultime restrizioni anti Covid, nel tentativo di recuperare un minimo di credibilità politica personale, su Londra è piombato un nuovo pesante siluro di 'supporto' al party-gate. A lanciarlo Sir John Major, a capo del Governo di Sua Maestà come successore di Margareth Thatcher fra il 1990 e il 1997. Dopo Theresa May, dunque, un altro notabile dei Tories, il partito di Johnson, fa sentire il suo peso sulla vicenda. Party-gate, Johnson nei guai Lo scandalo dei festini in allegria nella residenza del Primo Ministro al 10 di Downing Street, ...

