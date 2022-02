Jeremias Rodriguez torna all’Isola dei Famosi con il padre? Ultime news | ecco chi non parte

Leggi su blogtivvu

(Di giovedì 10 febbraio 2022) Proseguono le indiscrezioni in merito al cast di naufraghi dell’Isola dei2022 innza a marzo. L’affidabile Hit di TvBlog ha sganciato un paio di nomi niente male verso l’Honduras.deicon il? Come sappiamo l’edizione 2022 vedrà in gara fra di loro coppie di concorrenti e concorrenti... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.