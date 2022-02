Jennifer Aniston viene interrotta dai suoi cani durante un allenamento (VIDEO) (Di giovedì 10 febbraio 2022) In un esilarante VIDEO postato su Instagram, Jennifer Aniston viene interrotta dai suoi due cani durante un allenamento: il tutto è narrato da una star di TikTok. Jennifer Aniston ha recentemente condiviso un adorabile VIDEO che la immortala durante uno dei suoi allenamenti: nel filmato la star di Friends, tra allungamenti e sollevamento pesi, viene interrotta da due dei suoi cani: Lord Chesterfield e Clyde. Gli 11 secondi del virale Instagram Reel iniziano con la Aniston intenta ad allenarsi mentre i suoi due amici pelosi, che a quanto pare non ne ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 10 febbraio 2022) In un esilarantepostato su Instagram,daidueun: il tutto è narrato da una star di TikTok.ha recentemente condiviso un adorabileche la immortalauno deiallenamenti: nel filmato la star di Friends, tra allungamenti e sollevamento pesi,da due dei: Lord Chesterfield e Clyde. Gli 11 secondi del virale Instagram Reel iniziano con laintenta ad allenarsi mentre idue amici pelosi, che a quanto pare non ne ...

