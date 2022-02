Ivano Marescotti, “Addio”: il triste annuncio sui social lascia tutti senza parole (Di venerdì 11 febbraio 2022) Lavori accanto a mostri sacri del cinema, quali Marco Risi, Pupi Avati, Ridley Scott, Carlo Mazzacurati. Decine di premi e candidature. Anni di teatro e fiction. E ora un post: «Addio, mi ritiro e mi godo la vecchiaia». Saluta tutti così, l’attore Ivano Marescotti, con un semplice messaggio su Facebook. Classe 1946, nato a Bagnacavallo, nella Bassa Romagna, è stato capace di interpretare personaggi cinematografici diversissimi fra di loro ( dal dottor Randazzo in «Johnny Stecchino» al leghista di «Cado dalle nubi» di Checco Zalone, passando per il papà di Alex in «Jack Frusciante è uscito dal gruppo»), sia al cinema che in tv. Non solo: tanti gli sono grati per quel lavoro di valorizzazione e recupero del romagnolo, soprattutto con i suoi memorabili «mix» linguistici e le riletture di Dante e Ariosto. La ... Leggi su howtodofor (Di venerdì 11 febbraio 2022) Lavori accanto a mostri sacri del cinema, quali Marco Risi, Pupi Avati, Ridley Scott, Carlo Mazzacurati. Decine di premi e candidature. Anni di teatro e fiction. E ora un post: «, mi ritiro e mi godo la vecchiaia». Salutacosì, l’attore, con un semplice messaggio su Facebook. Classe 1946, nato a Bagnacavallo, nella Bassa Romagna, è stato capace di interpretare personaggi cinematografici diversissimi fra di loro ( dal dottor Randazzo in «Johnny Stecchino» al leghista di «Cado dalle nubi» di Checco Zalone, passando per il papà di Alex in «Jack Frusciante è uscito dal gruppo»), sia al cinema che in tv. Non solo: tanti gli sono grati per quel lavoro di valorizzazione e recupero del romagnolo, soprattutto con i suoi memorabili «mix» linguistici e le riletture di Dante e Ariosto. La ...

Advertising

VittorioSgarbi : #fenomeni L’attore Ivano Marescotti oggi ha annunciato: “Mi ritiro dalle scene e non faccio più l’attore”. Lascia d… - AMoglioni : RT @VittorioSgarbi: #fenomeni L’attore Ivano Marescotti oggi ha annunciato: “Mi ritiro dalle scene e non faccio più l’attore”. Lascia dietr… - LauraCarrese : RT @VittorioSgarbi: #fenomeni L’attore Ivano Marescotti oggi ha annunciato: “Mi ritiro dalle scene e non faccio più l’attore”. Lascia dietr… - lorenzoonori : RT @VittorioSgarbi: #fenomeni L’attore Ivano Marescotti oggi ha annunciato: “Mi ritiro dalle scene e non faccio più l’attore”. Lascia dietr… - ClaudioPiasent1 : RT @VittorioSgarbi: #fenomeni L’attore Ivano Marescotti oggi ha annunciato: “Mi ritiro dalle scene e non faccio più l’attore”. Lascia dietr… -