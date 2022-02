Italia’s Got Talent, Mara Maionchi da il suo Golden Buzzer a Davide Battista (Di giovedì 10 febbraio 2022) Mercoledì 26 gennaio 2022 su Sky Uno (e martedì 8 febbraio 2022 su Tv8) è stata trasmessa la seconda puntata delle audizioni di Italia’s Got Talent. Sebbene il format sia sempre lo stesso, la giuria in occasione dell’edizione corrente, è stata del tutto rinnovata. A Federica Pellegrini, Mara Maionchi e Frank Matano quest’anno si è aggiunto anche Elio. Nel corso della seconda puntata, è stato assegnato il secondo Golden Buzzer stagionale. A schiacciare il bottone d’orato è stata Mara Maionchi. Italia’s Got Talent, Davide Battista conquista il Golden Buzzer Il concorrente ad aver ricevuto il Golden Buzzer da ... Leggi su pianetadonne.blog (Di giovedì 10 febbraio 2022) Mercoledì 26 gennaio 2022 su Sky Uno (e martedì 8 febbraio 2022 su Tv8) è stata trasmessa la seconda puntata delle audizioni diGot. Sebbene il format sia sempre lo stesso, la giuria in occasione dell’edizione corrente, è stata del tutto rinnovata. A Federica Pellegrini,e Frank Matano quest’anno si è aggiunto anche Elio. Nel corso della seconda puntata, è stato assegnato il secondostagionale. A schiacciare il bottone d’orato è stataGotconquista ilIl concorrente ad aver ricevuto ilda ...

