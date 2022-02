Italiano: “Vittoria del coraggio. Piatek straordinario”. L’ad Atalanta: “Fuorigioco sul gol di Milenkovic” (Di giovedì 10 febbraio 2022) - Non sta nella pelle, Vincenzo Italiano: la semifinale di Coppa Italia è un gran risultato per uno come lui, che viene dalla gavetta. Dice d'un fiato: "L'Atalanta è difficile da affrontare nel suo stadio e l'abbiamo battuta grazie al coraggio. L'avversario? A questo punto sarà forte per forza" L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di giovedì 10 febbraio 2022) - Non sta nella pelle, Vincenzo: la semifinale di Coppa Italia è un gran risultato per uno come lui, che viene dalla gavetta. Dice d'un fiato: "L'è difficile da affrontare nel suo stadio e l'abbiamo battuta grazie al. L'avversario? A questo punto sarà forte per forza" L'articolo proviene da Firenze Post.

