Isola dei Famosi, novità e nuovi concorrenti per la nuova edizione (Di giovedì 10 febbraio 2022) Crescono le indiscrezioni sui possibili volti che popoleranno il nuovo cast dell’Isola dei Famosi. La nuova edizione del reality condotto ancora per un altro anno da Ilary Blasi sarà in onda già dal prossimo 21 marzo, almeno stando alle prime anticipazioni. Eppure, dei possibili partecipanti ancora non sappiamo molto. Ci sarà sicuramente un cambio di … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di giovedì 10 febbraio 2022) Crescono le indiscrezioni sui possibili volti che popoleranno il nuovo cast dell’dei. Ladel reality condotto ancora per un altro anno da Ilary Blasi sarà in onda già dal prossimo 21 marzo, almeno stando alle prime anticipazioni. Eppure, dei possibili partecipanti ancora non sappiamo molto. Ci sarà sicuramente un cambio di … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

tg2rai : Domani il giorno del ricordo delle vittime dei massacri delle Foibe e dell'esodo giuliano dalmata. Il Tg2 sull'isol… - tg2rai : Il #GiornodelRicordo delle vittime dei massacri delle #foibe e dell'esodo giuliano dalmata. Il premier #Draghi part… - RAFXALTA : Triste realtà. La Sardegna e soprattutto le zone interne rimangono in parte escluse dai fondi del PNRR. Mancano mis… - Ardito65330980A : @mgmaglie Lui e morto con una Nobel nel suo curriculum...altri al massimo potranno vantarsi di aver partecipato all… - _Miss_Marple : Come opinioniste all’isola dei famosi vedrei bene Katia e Soleil. Sicuramente non le manderebbero a dire. #isoladeifamosi2022 #GFVIP -