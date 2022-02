(Di giovedì 10 febbraio 2022) Esonerato da terzo in classifica? No, grazie. Pipponon ci sta, e quandodecide di mandarlo via nonostante il terzo posto del...

DiMarzio : Cellino cambia a #Brescia, via #Inzaghi @SkySport @Lega_B - DiMarzio : #Brescia: esonerato #Inzaghi. #Cellino richiama #Lopez - Jotiac96Ac : RT @cmdotcom: #Inzaghi-#Cellino, dall'armadietto svuotato alla clausola anti-esonero: #Brescia nel caos, la ricostruzione - cmdotcom : #Inzaghi-#Cellino, dall'armadietto svuotato alla clausola anti-esonero: #Brescia nel caos, la ricostruzione… - sportli26181512 : Inzaghi-Cellino, dall'armadietto svuotato alla clausola anti-esonero: Brescia nel caos, la ricostruzione: Esonerato… -

Da ilnapolista.it2 L'esonero arriva, a ciel sereno, domenica. Il motivo? Non chiaro. Di certo non si può trattare dei risultati visto che il Brescia di Pippoè terzo in classifica, in Serie B, ...Ultima (chissà?) puntata della telenovela Brescia. Filipporesta al comando delle rondinelle: gli attriti con il presidente Massimosono stati appianati ed è stata riconfermata la fiducia al mister piacentino dopo un fine settimana turbolento ..."Il Brescia 'firma' la pace: armistizio Cellino-Inzaghi", titola in taglio centrale il Giornale di Brescia oggi in edicola. All'interno: "Brescia, guerra e pace. Dallo scontro totale all'abbraccio: ...Cellino e Diego Lopez, è una serie tv: ennesimo ritorno, in panchina al Brescia al posto di Pippo Inzaghi di Furio Zara. Diego Lopez. Il presidente del club lombardo torna ad affidarsi per l'ennesima ...