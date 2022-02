Invito alla musica, a Capodimonte il maestro Rosario Ruggiero racconta l’arte delle note (Di giovedì 10 febbraio 2022) di Fiorella Franchini C’era una volta un palazzo in cima a una collina che guardava Napoli, il Vesuvio e Posillipo, costruito in mezzo a un bosco per lo svago dei re e per ospitare una magnifica collezione d’arte. La prima pietra della reggia venne posta il 10 settembre 1738 e i lavori di costruzione furono affidati all’ingegnere militare Giovanni Antonio Medrano e ad Antonio Carnevari, mentre una commissione di esperti si sarebbe occupata di definire gli spazi interni che dovevano assolvere alla funzione museale e a quella di biblioteca. Per rendere le suggestioni di uno scrigno così prezioso non poteva bastare solo lo sguardo e già da alcuni anni, con il patrocinio del direttore del Museo di Capodimonte Sylvain Bellenger, Aurora Giglio, presidente dell’associazione musicale-culturale musicapodimonte, ha offerto ai ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 10 febbraio 2022) di Fiorella Franchini C’era una volta un palazzo in cima a una collina che guardava Napoli, il Vesuvio e Posillipo, costruito in mezzo a un bosco per lo svago dei re e per ospitare una magnifica collezione d’arte. La prima pietra della reggia venne posta il 10 settembre 1738 e i lavori di costruzione furono affidati all’ingegnere militare Giovanni Antonio Medrano e ad Antonio Carnevari, mentre una commissione di esperti si sarebbe occupata di definire gli spazi interni che dovevano assolverefunzione museale e a quella di biblioteca. Per rendere le suggestioni di uno scrigno così prezioso non poteva bastare solo lo sguardo e già da alcuni anni, con il patrocinio del direttore del Museo diSylvain Bellenger, Aurora Giglio, presidente dell’associazionele-culturalepodimonte, ha offerto ai ...

Raiofficialnews : Sabrina Ferilli: “Ecco come ho reagito alla telefonata di invito a #Sanremo2022”. Il racconto oggi in conferenza st… - umitalia : Un invito alla ricerca della felicità nelle piccole cose, in ogni piccolo istante, tra le luci della pubblicità e q… - EcommerceGuruIT : Se siete alla ricerca di idee e spunti sui trend legati all'ecommerce vi invito a leggere questo interessante artic… - umberto59 : RT @PierluigiBiondi: Vi invito a seguire questa mattina, dalle 10, sul canale YouTube del Comune dell’Aquila, la cerimonia che, insieme all… - Andrea__Rossi : RT @michele_geraci: #Economia Ecco cosa sono le #SanzioniBoomerang di cui parlo da mesi, ed il motivo per cui invito alla calma, a guarda… -