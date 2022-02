Intervista a Debora Serracchiani | ' Non scaricare i guai sul governo | o i partiti finiranno in macerie'

Advertising

ilriformista : “Gli applausi a Mattarella vanno tradotti in una stagione di riforme e in cima alla nuova agenda bisogna mettere il… - UngerAcademy : Perché si pensa che il trading garantisca guadagni facili, veloci e regolari? Scoprilo in questa intervista con And… - ContardiFC : ?? Ieri pomeriggio ( italiano) ho avuto la possibilita di fare una piacevole #intervista #televisiva all'interno de… - pastore_debora : ?? [#Intervista] | La conferenza stampa #BCE di giovedì scorso ha innervosito i mercati con #spread di Italia, Greci… - pastore_debora : ?? [#Intervista] | Il cambio di regime è alle porte. Ne è convinto Blanqué il CIO di @Amundi_ENG intervistato da… -

Ultime Notizie dalla rete : Intervista Debora

Il Riformista

Serracchiani da capogruppo del Partito Democratico alla Camera dei Deputati ha vissuto in ... niente rimpasto per accontentare i leader scottati dalla partita Quirinalea Piero Ignazi: ...Il Pd, per cominciare, attraverso le capogruppo di Senato e Camera, Simona Malpezzi e... Lindner è arrivato a Roma preceduto dagli echi di un'nella quale sottolinea la necessità di ...Debora Serracchiani, Capogruppo del PD alla Camera, iniza la sua intervista parlando della conferma di Mattarella al Quirinale: “Il risultato è estremamente positivo per il Paese in termini di ...Torna gigante la felicità, si vede dagli occhi di Federica Brignone in questa intervista di tv.ItaliaTeam.sport ... anche più delle big del passato recente come Deborah Compagnoni o Isolde Kostner.