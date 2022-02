Inter-Milan: il Derby della Madonnina non finisce mai (Di giovedì 10 febbraio 2022) Il rumore dei giganti è tornato definitivamente. Si è ripetuto mille volte nelle ultime due stagioni che Inter e Milan stavano ritornando ad essere ciò che la loro storia ha sempre raccontato. Due dei club più importanti non solo del panorama calcistico italiano, ma mondiale. I rossoneri sono la seconda squadra ad aver il maggior numero di Champions League vinte nella sua bacheca; i nerazzurri sono la seconda società in Italia che può provare ad ottenere la stella numero due. Dopo gli anni oscuri del secondo decennio del 2000, oggi le Milanesi sono sul tetto d’Italia, ancora una volta, a dettare legge nei propri confini nazionali. Tutto ciò è stato possibili da un lavoro Interno, che le nuove società estere hanno costruito piano piano, inserendo tasselli importantissimi una stagione alla volta. Ed è per questo che ... Leggi su zon (Di giovedì 10 febbraio 2022) Il rumore dei giganti è tornato definitivamente. Si è ripetuto mille volte nelle ultime due stagioni chestavano ritornando ad essere ciò che la loro storia ha sempre raccontato. Due dei club più importanti non solo del panorama calcistico italiano, ma mondiale. I rossoneri sono la seconda squadra ad aver il maggior numero di Champions League vinte nella sua bacheca; i nerazzurri sono la seconda società in Italia che può provare ad ottenere la stella numero due. Dopo gli anni oscuri del secondo decennio del 2000, oggi leesi sono sul tetto d’Italia, ancora una volta, a dettare legge nei propri confini nazionali. Tutto ciò è stato possibili da un lavorono, che le nuove società estere hanno costruito piano piano, inserendo tasselli importantissimi una stagione alla volta. Ed è per questo che ...

Advertising

Inter : ? | COPPA ITALIA L'Inter affronterà il Milan nella semifinale di Coppa Italia ?? - Bolanet : #LiveBolanet FT: AC Milan 4-0 Lazio (24' Leao, 42'45+1' Giroud, 79' Kessie) | Possessions: 49%-51% | Shots: 9-6 | F… - AntoVitiello : ?? Dominio #Milan: finisce 4-0. Rossoneri in semifinale di #CoppaItalia. #Leao in versione fenomeno con gol e assist… - Guido17595958 : @Muffiano_ Milan avendo battuto l’Inter leggermente più avanti di noi secondo me - jaffiodm : RT @TomoriEnjoyer: Derby di coppa Italia nel quale l'Inter deve assolutamente vincere altrimenti farebbe un'altra figura di merda contro il… -