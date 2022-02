Inter, Bastoni ha il Liverpool nel mirino: non preoccupa la distorsione alla caviglia (Di giovedì 10 febbraio 2022) L’Inter può tirare un sospiro di sollievo in merito alle condizioni di Alessandro Bastoni. Sembra nulla di grave, infatti, la distorsione alla caviglia patita dal difensore centrale nei quarti di finale di Coppa Italia contro la Roma. Motivo per cui, come riporta la Gazzetta dello Sport, il classe ’99 potrebbe già tornare a disposizione di Simone Inzaghi già per la sfida di Champions League contro il Liverpool. Il match è in programma mercoledì prossimo. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 10 febbraio 2022) L’può tirare un sospiro di sollievo in merito alle condizioni di Alessandro. Sembra nulla di grave, infatti, lapatita dal difensore centrale nei quarti di finale di Coppa Italia contro la Roma. Motivo per cui, come riporta la Gazzetta dello Sport, il classe ’99 potrebbe già tornare a disposizione di Simone Inzaghi già per la sfida di Champions League contro il. Il match è in programma mercoledì prossimo. SportFace.

Advertising

Inter : ?? | REPORT Le condizioni di Alessandro Bastoni ?? - MatteoBarzaghi : Un po’ di notizie di oggi. Bastoni: Inter fa ricorso per la squalifica di 2 giornate. Lui intanto spera di recupera… - Inter : ??? | NOTA Alessandro #Bastoni sostituito al 45’ del primo tempo della gara contro la Roma a causa di un trauma dis… - ParliamoDiNews : Squalifica Bastoni due giornate: il piano dell`Inter per il ricorso #squalifica #bastoni #giornate #piano… - Dalla_SerieA : L'Inter fa ricorso contro la squalifica di Bastoni, ma non per Inzaghi - -