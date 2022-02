Inter, aumentano le possibilità di permanenza di Perisic: incontri in corso per il rinnovo (Di giovedì 10 febbraio 2022) Ivan Perisic potrebbe rinnovare con l’Inter La strada da fare è ancora tanta, ma rispetto a qualche mese fa sono aumentate le possibilità di vedere Ivan Perisic con la maglia dell’Inter anche nella prossima stagione, con conseguente rinnovo di contratto. Secondo la Gazzetta dello Sport, la strada che separa le parti per l’accordo è ancora tanta, ma rispetto a prima sono cambiate diverse cose a partire dalla rigidità del giocatore che sembra ora più disponibile al dialogo. “Febbraio è arrivato e l’incontro si è materializzato. È già una notizia, questa. Come è andato l’incontro? Non si è scesi nel dettaglio delle cifre, punto primo. Ma non si è neppure ripartiti da quella richiesta di 6 milioni di dicembre, ecco. Di più: l’Inter ha apprezzato il clima disteso del ... Leggi su intermagazine (Di giovedì 10 febbraio 2022) Ivanpotrebbe rinnovare con l’La strada da fare è ancora tanta, ma rispetto a qualche mese fa sono aumentate ledi vedere Ivancon la maglia dell’anche nella prossima stagione, con conseguentedi contratto. Secondo la Gazzetta dello Sport, la strada che separa le parti per l’accordo è ancora tanta, ma rispetto a prima sono cambiate diverse cose a partire dalla rigidità del giocatore che sembra ora più disponibile al dialogo. “Febbraio è arrivato e l’incontro si è materializzato. È già una notizia, questa. Come è andato l’incontro? Non si è scesi nel dettaglio delle cifre, punto primo. Ma non si è neppure ripartiti da quella richiesta di 6 milioni di dicembre, ecco. Di più: l’ha apprezzato il clima disteso del ...

Ultime Notizie dalla rete : Inter aumentano Perisic e Handanovic, ora i rinnovi diventano possibili. Ecco perché L'Inter e Perisic si erano lasciati a novembre con un arrivederci che somigliava a un addio. Perisic aveva chiesto 6 milioni per rinnovare l'accordo in scadenza, a fronte dei 5 che guadagna ...

Perisic e Handanovic, ora i rinnovi diventano possibili. Ecco perché C'è una strada che non è chiusa, sbarrata, interrotta. C’è un passaggio, non semplice. Un’apertura, quantomeno. L’Inter e Ivan Perisic hanno ripreso a parlarsi. Fermi tutti: non siamo di fronte a due ...

