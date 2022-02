Inter, ancora vive le speranze di rinnovo per il croato: le ultime! (Di giovedì 10 febbraio 2022) Inter, ancora vive le speranze di rinnovo per Ivan Perisic. La società aveva promesso al calciatore che alla fine del mercato invernale avrebbe avviato le trattative di rinnovo con il centrocampista croato. Promessa puntualmente rispettata. Inoltre, proprio questa mattina, il Corriere dello Sport lancia un importante indiscrezione: Secondo il quotidiano sportivo romano, Marotta e Ausilio avrebbero informato Perisic della trattativa per Gosens facendo presente che l’arrivo del tedesco non precluderebbe un eventuale permanenza anche dello stesso Perisic. Perisic, Inter, L’Inter dunque punta a blindare Ivan Perisic anche se la trattativa per il rinnovo attualmente è in salita. Qualora il ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 10 febbraio 2022)lediper Ivan Perisic. La società aveva promesso al calciatore che alla fine del mercato invernale avrebbe avviato le trattative dicon il centrocampista. Promessa puntualmente rispettata. Inoltre, proprio questa mattina, il Corriere dello Sport lancia un importante indiscrezione: Secondo il quotidiano sportivo romano, Marotta e Ausilio avrebbero informato Perisic della trattativa per Gosens facendo presente che l’arrivo del tedesco non precluderebbe un eventuale permanenza anche dello stesso Perisic. Perisic,, L’dunque punta a blindare Ivan Perisic anche se la trattativa per ilattualmente è in salita. Qualora il ...

