Infortunio Immobile, c'è il responso: le condizioni dell'attaccante (Di giovedì 10 febbraio 2022) Infortunio Immobile: arrivato il responso delle visite alle quali si è sottoposto l'attaccante. Le ultime sulle sue condizioni La Lazio e tutti i tifosi possono tirare un sospiro di sollievo: Ciro Immobile sta bene (o stava meglio prima come ha detto ieri sera uscendo da San Siro) e il peggio sembra fortunatamente alle spalle. Il colpo subito da Kalulu non ha portato a danni di natura legamentosa o ossea e quindi il tutto si è ridotto ad una forte contusione che già oggi è stata trattata con cure specifiche. L'attaccante rimane in fortissimo dubbio per il match di sabato contro il Bologna mentre c'è grande ottimismo per riaverlo giovedì contro il Porto, in un match da non sbagliare per i biancocelesti. L'articolo proviene da Calcio News 24.

