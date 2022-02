Inflazione Usa vola al 7 | 5% In Italia previsione al 3 | 8% nel 2022

(Di giovedì 10 febbraio 2022)l'negli Stati Uniti: i prezzi al consumo, in gennaio, sono saliti del 7,5%, ossia ai massimi dal febbraio 1982 e ben oltre le previsioni del mercato. . Per l'l'dopo l'1,9% del 2021 è attesa sopra il livello dell'eurozona e al 3,8% nelL'articolo proviene da Firenze Post.

I prezzi delle auto usate, schizzati del 40,5% rispetto a gennaio dello scorso anno, hanno contribuito al balzo dell'. Gli alimentari hanno segnato un aumento del 7%, spingendo al rialzo i ...MILANO - Brusco cambio di ortta per le Borse europee che virano in negativo a ridosso del dato sull', con i prezzi saliti a gennaiok del 7,5%, oltre le attese. L'è l'osservata numero uno della Fed, che già nella riunione di marzo potrebbe decidere di aumentare i tassi di ...(Teleborsa) - Borse europee negative nel primo pomeriggio dopo che il dato sull'inflazione USA, balzata sui massimi dal 1982, ha alimentato aspettative di una stretta monetaria più aggressiva di ...Per la prima volta dall'agosto del 2019, i tassi sui Treasuries a 10 anni hanno rivisto la soglia psicologica del 2%, sulla scia del dato che ha confermato la nuova fiammata dell'inflazione Usa. Nel ...