Inflazione USA ai massimi da 40 anni | le borse ritracciano

(Adnkronos) – Dopo una prima parte in positivo, le borse europee hanno chiuso in sostanziale parità a seguito dell'aggiornamento relativo l'Inflazione USA: nel mese di gennaio i prezzi al consumo della prima economia sono cresciuti dello 0,6% rispetto a dicembre portando il dato annuo ai massimi dal 1982 al 7,5% (7% nell'ultimo mese del 2021). Sopra il consenso anche l'indice "core", quello calcolato al netto delle componenti più volatili, cresciuto dello 0,6% mensile e del 6% tendenziale. La notizia sta preoccupando gli operatori poiché pressioni inflazionistiche maggiori del previsto finiranno per avallare la posizione di chi chiede che la normalizzazione del costo del denaro proceda spedita.In vista del meeting della Federal Reserve in calendario il 16 marzo, c'è oltre il 67% di probabilità che assisteremo ad una stretta ...

