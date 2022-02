Inflazione alle stelle: l’Ue pianifica investimenti ma per l’Italia non sarà una passeggiata (Di giovedì 10 febbraio 2022) Circola da qualche tempo su tutti i media nazionali e internazionali, peraltro confortati da dati statistici difficilmente oppugnabili, la notizia di una Inflazione che si avvicina, negli Usa, rapidamente alle due cifre, mentre l’Europa si attesta pressappoco a metà di quel livello. Cosa succede dunque? Possibile che le Banche Centrali, che hanno proprio il compito statutario di vigilare sui tassi e (ma non tutte) sulla disoccupazione, ma anche (dopo la crisi del 2008), di agevolare il collocamento del proprio debito sovrano, non vedano questo pericoloso trend? Il problema per la Fed americana, però, forse proprio per la consistente liquidità immessa nel sistema, è che in questo periodo c’è già piena occupazione e un rialzo dei tassi abbasserebbe, insieme all’Inflazione, anche l’occupazione. La Fed è però pronta a intervenire già ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 10 febbraio 2022) Circola da qualche tempo su tutti i media nazionali e internazionali, peraltro confortati da dati statistici difficilmente oppugnabili, la notizia di unache si avvicina, negli Usa, rapidamentedue cifre, mentre l’Europa si attesta pressappoco a metà di quel livello. Cosa succede dunque? Possibile che le Banche Centrali, che hanno proprio il compito statutario di vigilare sui tassi e (ma non tutte) sulla disoccupazione, ma anche (dopo la crisi del 2008), di agevolare il collocamento del proprio debito sovrano, non vedano questo pericoloso trend? Il problema per la Fed americana, però, forse proprio per la consistente liquidità immessa nel sistema, è che in questo periodo c’è già piena occupazione e un rialzo dei tassi abbasserebbe, insieme all’, anche l’occupazione. La Fed è però pronta a intervenire già ...

Advertising

MonicaBergamas9 : RT @ilfattoblog: 'L’euro opera all’estero come moneta unica, ma all’interno non lo è. In questo modo non ridurremo mai il nostro debito' Di… - fattoquotidiano : RT @ilfattoblog: 'L’euro opera all’estero come moneta unica, ma all’interno non lo è. In questo modo non ridurremo mai il nostro debito' Di… - ilfattoblog : 'L’euro opera all’estero come moneta unica, ma all’interno non lo è. In questo modo non ridurremo mai il nostro deb… - Agenzia_Ansa : Gentiloni: 'L'inflazione ha alzato la testa negli ultimi mesi del 2021', rispetto alle precedenti stime 'ci si atte… - WarRoomCisnetto : Caro energia, prezzi alle stelle, tassi in risalita: le incognite del 2022 LA VARIABILE #inflazione @ecisnetto con… -