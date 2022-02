In Nuova Zelanda la polizia ha arrestato oltre 120 persone durante una protesta contro le restrizioni ispirata da quella dei camionisti canadesi (Di giovedì 10 febbraio 2022) Giovedì la polizia neozelandese ha arrestato oltre 120 persone che da tre giorni occupavano l’area del Parlamento a Wellington, la capitale del paese, per protestare contro le restrizioni imposte dalla pandemia di coronavirus. La protesta era apertamente ispirata a quella Leggi su ilpost (Di giovedì 10 febbraio 2022) Giovedì laneozelandese ha120che da tre giorni occupavano l’area del Parlamento a Wellington, la capitale del paese, perreleimposte dalla pandemia di coronavirus. Laera apertamente

Advertising

Agenzia_Ansa : Proteste sulle restrizioni anti Covid in Nuova Zelanda. I camion circondano il Congresso in un'iniziativa ispirata… - horus_eye69 : RT @LaVeritaWeb: Sull’onda delle proteste canadesi, centinaia di tir hanno circondato la piazza del Parlamento in uno dei Paesi che ha impo… - Il_Paradroide : RT @ilpost: In Nuova Zelanda la polizia ha arrestato oltre 120 persone durante una protesta contro le restrizioni ispirata da quella dei ca… - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Covid, proteste No vax in Canada e Nuova Zelanda: decine di arresti. FOTO - ilpost : In Nuova Zelanda la polizia ha arrestato oltre 120 persone durante una protesta contro le restrizioni ispirata da q… -