ILIAD si compra anche Vodafone Italia: tutto vero o una bufala? (Di giovedì 10 febbraio 2022) Secondo alcune informazioni certe, è possibile che ILIAD decida di acquistare le attività di Vodafone in Italia per poter aumentare il proprio dominio nel paese in cui lavora. Ma ci riuscirà? Analizziamo la questione e cerchiamo di capirlo. ILIAD, che da sempre cerca di sovrastare Vodafone, adesso potrebbe allearsi con la società rivale – Computermagazine.itI gestori telefonici tendono a riservare di continuo a tutti noi; che sia per una questione di promozioni o di modifiche alle proprie tariffe, nessuna azienda attiva in questo settore decide di tirarsi indietro dato che sia molto importante mantenersi aggiornati. Tra le maggiori società che potremmo citare in questo momento ce ne sono alcune che spiccano per i servizi che offrono, come TIM o Wind ad esempio, ma ce ne sono altre ... Leggi su computermagazine (Di giovedì 10 febbraio 2022) Secondo alcune informazioni certe, è possibile chedecida di acquistare le attività diinper poter aumentare il proprio dominio nel paese in cui lavora. Ma ci riuscirà? Analizziamo la questione e cerchiamo di capirlo., che da sempre cerca di sovrastare, adesso potrebbe allearsi con la società rivale – Computermagazine.itI gestori telefonici tendono a riservare di continuo a tutti noi; che sia per una questione di promozioni o di modifiche alle proprie tariffe, nessuna azienda attiva in questo settore decide di tirarsi indietro dato che sia molto importante mantenersi aggiornati. Tra le maggiori società che potremmo citare in questo momento ce ne sono alcune che spiccano per i servizi che offrono, come TIM o Wind ad esempio, ma ce ne sono altre ...

Advertising

L_Argomento : Iliad compra la #Vodafone: nasce una nuova fusione #Italia #Economia #Mercato #FEATURED #Francia - LieraMarco : RT @scarlots: Sunto: #VodafoneItalia, nel 2018, aveva offerto 2,4 miliardi, strapagando le frequenze del 5G anche per fare la guerra a #Ili… - smilypapiking : RT @scarlots: Sunto: #VodafoneItalia, nel 2018, aveva offerto 2,4 miliardi, strapagando le frequenze del 5G anche per fare la guerra a #Ili… - frasilvi : RT @scarlots: Sunto: #VodafoneItalia, nel 2018, aveva offerto 2,4 miliardi, strapagando le frequenze del 5G anche per fare la guerra a #Ili… - scarlots : Sunto: #VodafoneItalia, nel 2018, aveva offerto 2,4 miliardi, strapagando le frequenze del 5G anche per fare la gue… -