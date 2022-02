Iliad offre oltre 11 miliardi di euro per Vodafone Italia (Di giovedì 10 febbraio 2022) Iliad ha offerto oltre 11 miliardi di euro per acquisire il ramo Italiano di attività di Vodafone. Lo riporta il Financial Times, sottolineando che l’offerta rappresenta una valutazione di circa sette volte gli utili operativi core di Vodafone Italia. La somma sarebbe quindi inferiore rispetto ai 13-14 miliardi di euro stimati dagli analisti, ma comunque L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 10 febbraio 2022)ha offerto11diper acquisire il ramono di attività di. Lo riporta il Financial Times, sottolineando che l’offerta rappresenta una valutazione di circa sette volte gli utili operativi core di. La somma sarebbe quindi inferiore rispetto ai 13-14distimati dagli analisti, ma comunque L'articolo

Advertising

sportli26181512 : #Media #Notizie Iliad offre oltre 11 miliardi di euro per Vodafone Italia: Iliad ha offerto oltre 11 miliardi di eu… - CalcioFinanza : #Iliad offre oltre 11 miliardi di euro per #Vodafone Italia. La cifra è inferiore alle stime degli analisti sul val… - MilanoFinanza : Iliad offre 11 mld per Vodafone Italia - InvestingItalia : Iliad offre oltre 11 mld euro per Vodafone Italia - fonte - - infoitscienza : Iliad offre la fibra a 5 Gigabit con un super router, prezzo shock -