Il trailer di Shining Vale | il ritorno da protagonista di Courteney Cox a sette anni da Cougar Town

Leggi su optimagazine

(Di giovedì 10 febbraio 2022) Starzplay ha rilasciato il primodi, la horror comedy che segna ilin televisione diCox in un ruolo da: per la star di Friends si tratta della prima volta dopo, ovvero dalla fine della serie, di cui era produttrice e interprete,. Ildiarriva mentre l’attrice è nelle sale con il reboot di Scream: Starzplay prova forse a sfruttare l’hype per il film per attirare il pubblico verso la nuova serie con Cox, che attinge allo stesso registro horror-comico e vedela stessa attrice. Il progetto creato da Sharon Horgan (Divorce, Catastrophe ) e Jeff ...