Il trailer di LOL Chi Ride è Fuori 2 su Prime Video: Lillo super ospite tra il nuovo cast di comici (video) (Di giovedì 10 febbraio 2022) Prime video ha svelato oggi il trailer di LoL Chi Ride è Fuori 2, il comedy show Amazon Original italiano che, dopo il successo della prima stagione, vedrà sfidarsi a colpi di gag un nuovo cast di comici. Ecco quindi Virginia Raffaele, Corrado Guzzanti, Diana Del Bufalo, Maccio Capatonda, Maria Di Biase, Mago Forest, Alice Mangione, Gianmarco Pozzoli, Tess Masazza e Max Angioni in azione nel breve video, che potete vedere alla fine dell’articolo. I partecipanti tentano di resistere a Lillo, uno dei grandi protagonisti della scorsa edizione, che torna per riproporre una dell sue gag più esilaranti. Lo scopo del comedy show è sempre lo stesso: chi riuscirà a non cedere alla risata ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 10 febbraio 2022)ha svelato oggi ildi LoL Chi2, il comedy show Amazon Original italiano che, dopo il successo della prima stagione, vedrà sfidarsi a colpi di gag undi. Ecco quindi Virginia Raffaele, Corrado Guzzanti, Diana Del Bufalo, Maccio Capatonda, Maria Di Biase, Mago Forest, Alice Mangione, Gianmarco Pozzoli, Tess Masazza e Max Angioni in azione nel breve, che potete vedere alla fine dell’articolo. I partecipanti tentano di resistere a, uno dei grandi protagonisti della scorsa edizione, che torna per riproporre una dell sue gag più esilaranti. Lo scopo del comedy show è sempre lo stesso: chi riuscirà a non cedere alla risata ...

Advertising

moviestruckers : #LOLChiRideÈFuori, il trailer ufficiale della seconda stagione - Teleblogmag : Chi riuscirà a non cedere alla risata per tutte le sei ore, si aggiudicherà il premio di 100 mila euro, che sarà de… - SAonlinemag : E' fuori il trailer di #LOL2 con i nuovi protagonisti in azione - TweetNotizie : LOL - Chi ride è fuori, il trailer ufficiale della seconda stagione. Tutti i protagonisti e quando inizia - VelvetMagIta : LOL – Chi ride è fuori: arriva il primo trailer ufficiale della seconda stagione #LOL2 #VelvetMag #Velvet -