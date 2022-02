Il trailer de Il Re con Luca Zingaretti annuncia il debutto per il 18 marzo: trama e cast del prison drama (Di giovedì 10 febbraio 2022) Il trailer de Il Re, il prison drama di Sky con Luca Zingaretti, annuncia il debutto ufficiale della serie fissato per il 18 marzo, in onda sui canali Sky e in streaming su Now. Il format in otto episodi, diretti da Giuseppe Gagliardi (regista della trilogia Sky1992, 1993, 1994 e della serie noir Rai Non Uccidere) è targato Sky Original e prodotto da Sky Studios con Lorenzo Mieli per The Apartment e con Wildside (società del gruppo Fremantle), in collaborazione con Zocotoco. Il trailer de Il Re mostra per la prima volta Luca Zingaretti nei panni del controverso direttore di un carcere di frontiera: il volto del commissario Montalbano è qui nella veste inedita di dominus assoluto di una struttura ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 10 febbraio 2022) Ilde Il Re, ildi Sky conilufficiale della serie fissato per il 18, in onda sui canali Sky e in streaming su Now. Il format in otto episodi, diretti da Giuseppe Gagliardi (regista della trilogia Sky1992, 1993, 1994 e della serie noir Rai Non Uccidere) è targato Sky Original e prodotto da Sky Studios con Lorenzo Mieli per The Apartment e con Wildside (società del gruppo Fremantle), in collaborazione con Zocotoco. Ilde Il Re mostra per la prima voltanei panni del controverso direttore di un carcere di frontiera: il volto del commissario Montalbano è qui nella veste inedita di dominus assoluto di una struttura ...

